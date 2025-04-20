Çanakkale'de konservatuvar öğrencileri Türk müziği eserlerini seslendirdi

Çanakkale'de, 14 üniversitenin konservatuvar öğrencilerinden oluşan "Gençlik Türk Müziği Orkestrası" konser verdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Cihangir Terzi'nin şefliğindeki orkestra, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Sanat Dalları Eğitim Konseyi önderliğinde, Kale Grubunun desteğiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) ev sahipliğinde İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde sahne aldı.

Türkiye'deki 14 üniversitenin ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren konservatuvarlarından gelen öğrenciler, konserde şarkılar ve türkülerin iç içe olduğu melodileri dinleyicilere sundu.

Konsere, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, ÜAK Sanat Dalları Eğitim Konseyi Başkanı ve ÇOMÜ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Türkmen ile dinleyiciler katıldı.