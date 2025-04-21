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        Çanakkale'de öğrenciler gıda denetiminde görev aldı

        –Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Okullarda Genç Gıda Denetçisi" projesi kapsamında Turgut Reis Ortaokulu'nda uygulamalı kantin denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 15:56 Güncelleme: 21.04.2025 - 15:56
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        Çanakkale'de öğrenciler gıda denetiminde görev aldı
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        –Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen “Okullarda Genç Gıda Denetçisi” projesi kapsamında Turgut Reis Ortaokulu’nda uygulamalı kantin denetimi gerçekleştirildi.

        “Okullarda Genç Gıda Denetçisi” projesiyle öğrencilerde sağlıklı beslenme bilinci oluşturulması, temel gıda güvenliği, gıda hijyeni, gıda israfı ile personel hijyeni konularında öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri, bilinçlendirilmeleri ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

        Proje kapsamında; Çanakkale’de il genelinde okullarda belirlenen 6. sınıf öğrencileri, gıda güvenliği ve hijyen konularında eğitim aldı.

        Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen projede; gıda denetçi yeleği, kontrolör kartı, kontrol listesi ve değerlendirme formları gibi materyaller sağlanan öğrenciler, gıda kontrolörlerinin rehberliğinde uygulamalı şekilde denetlemede bulundu.

        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, kent genelinde 9 bin civarında gıda işletmesi bulunduğunu belirterek, “İlimizdeki 365 okul, yurt yemekhane ve kantinlerinde yılda ortalama 700 denetim yapılıyor. Proje ile öğrencilerimizin gıda güvenliği, hijyen ve israf konularında bilinçlenmesi, aynı zamanda denetim süreçlerine katılımıyla okul hizmet kalitesinin artması hedefleniyor.” ifadelerine yer verdi.

        Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürü Mine Hayta ise proje kapsamında il genelinde 44 okulda 88 öğrencinin görev aldığını belirtti. Her okuldan iki 6. sınıf öğrencisinin başarı, liderlik ve iletişim kriterlerine göre seçildiğini ifade eden Hayta, “Projeye her yıl 88 yeni denetçinin katılımı ile devamlılık sağlanması ve okullarda gıda güvenliği kültürü oluşturulması amaçlanmaktadır.” dedi.

        Turgut Reis Ortaokulu öğrencilerinden Genç Gıda Denetçisi Çınar Ali Aldoğan, proje sayesinde kantinlerde paketli ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ettiklerini belirtirken, bir diğer öğrenci Şevval Doğu, “Biz gıda denetçileri projesiyle gıdaları alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini daha iyi öğrenmiş olduk ve arkadaşlarımıza daha iyi katkı sağlamış olduk.” şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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