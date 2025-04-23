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        Gelibolu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 15:16 Güncelleme: 23.04.2025 - 15:22
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        Gelibolu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kutlamalarının ilk bölümü 2. Kolordu Komutanlığı önünde gerçekleştirildi. Buradaki törende Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çakır tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasınnı ardından tören sona erdi.

        İlçedeki kutlamaların ikinci programına Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde devam edildi. Gösterilerde halk oyunları ve şarkılar eşliğinde koreografiler sergilendi.

        Çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri Kaymakam Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak tarafından verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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