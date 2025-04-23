Gelibolu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri Kaymakam Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak tarafından verildi.

Kutlamalarının ilk bölümü 2. Kolordu Komutanlığı önünde gerçekleştirildi. Buradaki törende Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çakır tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasınnı ardından tören sona erdi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

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