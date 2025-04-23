Gelibolu Belediyesi 23 Nisan Şenliği düzenledi

Çanakkale'nin Gelibolu Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar için şenlik düzenlendi.

Hamzakoy Taş İskele mevkisindeki şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, şenlikte bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından çocukların sunduğu karate gösterileri gerçekleştirildi. Çocuk korusu tarafından müzik dinletisi, bando ve animasyon gösterileri gerçekleştirilen şenlikte, ritim grubu da bir konser verdi.

Şenlik kapsamında çocuklar uçurtmalar uçurup, atlarla gezindi yaptı.