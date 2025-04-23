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        Gelibolu Belediyesi 23 Nisan Şenliği düzenledi

        Çanakkale'nin Gelibolu Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar için şenlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 16:32 Güncelleme: 23.04.2025 - 16:34
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        Gelibolu Belediyesi 23 Nisan Şenliği düzenledi
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        Çanakkale'nin Gelibolu Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar için şenlik düzenlendi.

        Hamzakoy Taş İskele mevkisindeki şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, şenlikte bir konuşma yaptı.

        Konuşmanın ardından çocukların sunduğu karate gösterileri gerçekleştirildi. Çocuk korusu tarafından müzik dinletisi, bando ve animasyon gösterileri gerçekleştirilen şenlikte, ritim grubu da bir konser verdi.

        Şenlik kapsamında çocuklar uçurtmalar uçurup, atlarla gezindi yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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