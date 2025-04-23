Çanakkale'de hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan sürprizi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisini balonlar ve kağıt ipli bayraklarla süsledi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisini balonlar ve kağıt ipli bayraklarla süsledi.
Etkinlikte, çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.
Etkinliğe, ÇOMÜ Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörü Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın ve Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Nazan Çalbayram’ın yanı sıra gönüllü üniversite öğrencileri katıldı.
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