Çanakkale'de hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan sürprizi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisini balonlar ve kağıt ipli bayraklarla süsledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.