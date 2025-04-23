Çanakkale'de protokol üyeler koltuklarını çocuklara devretti
Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında protokol üyeleri koltukları çocuklara devretti.
Çanakkale’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında protokol üyeleri koltukları çocuklara devretti.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman koltuğunu,18 Mart İlkokulu öğrencisi Vatan Cesur'a, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek de Çocuk Meclisi üyelerine devretti.
İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ise makamını gazi polis memuru Hasan Hüseyin Korkut'un kızı Zeynep Berna Korkut’a bıraktı.
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