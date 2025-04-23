Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de protokol üyeler koltuklarını çocuklara devretti

        Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında protokol üyeleri koltukları çocuklara devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 19:58 Güncelleme: 23.04.2025 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de protokol üyeler koltuklarını çocuklara devretti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında protokol üyeleri koltukları çocuklara devretti.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman koltuğunu,18 Mart İlkokulu öğrencisi Vatan Cesur'a, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek de Çocuk Meclisi üyelerine devretti.

        İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ise makamını gazi polis memuru Hasan Hüseyin Korkut'un kızı Zeynep Berna Korkut’a bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem oldu
        Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem oldu
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbullular bu gece sokakta kalacak
        İstanbullular bu gece sokakta kalacak
        İstanbul'da okullar 2 gün tatil
        İstanbul'da okullar 2 gün tatil
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        "Gerçek gündemimiz"
        "Gerçek gündemimiz"
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Fethiye'de paraşüt faciası! 2 kişi kayalıklara çakıldı
        Fethiye'de paraşüt faciası! 2 kişi kayalıklara çakıldı
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı

        Benzer Haberler

        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hikmetin peşinde olalım (2)
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hikmetin peşinde olalım (2)
        Gelibolu'da cam ve ayna sanatı ile fotoğraf sergisi açıldı
        Gelibolu'da cam ve ayna sanatı ile fotoğraf sergisi açıldı
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Çanakkale'deki milli bilinç kampını ziyaret et...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Çanakkale'deki milli bilinç kampını ziyaret et...
        Çanakkale'de hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan sürprizi
        Çanakkale'de hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan sürprizi
        Gelibolu Belediyesi 23 Nisan Şenliği düzenledi
        Gelibolu Belediyesi 23 Nisan Şenliği düzenledi
        SOLOTÜRK Çanakkale semalarında gösteri uçuşu yaptı
        SOLOTÜRK Çanakkale semalarında gösteri uçuşu yaptı