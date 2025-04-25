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        Gelibolu Yarımadası'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü başladı

        Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. Yılı Anma Törenleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 07:18 Güncelleme: 25.04.2025 - 08:11
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        Gelibolu Yarımadası'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü başladı
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        Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. Yılı Anma Törenleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" başladı.

        Tarihi Gelibolu Yarımadası Kocadere Köyü Kamp Alanı'nda, şafak vakti şehitlere saygı için top atışı yapıldı. Daha sonra çorba ikramının ardından İl Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından sabah namazı kılındı.

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, yürüyüş öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin dört bir tarafından programa katılım olduğunu söyledi.

        Çanakkale ruhunu yaşamak ve yaşatmak adına Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her yıl 24-25 Nisan'da Kocadere'den Conkbayırı'na doğru gençlerle yürüyüş düzenlediklerini ifade eden Koçoğlu, şöyle konuştu:

        "Genç arkadaşlarımızla birlikte ecdadımızın izinde yürüyoruz. Dün akşam mehteran gösterimiz vardı, tiyatrolarımız vardı, kum sanatı gösterimiz vardı. Gençlerle bir aradaydık. Bugün yine kol kola, el ele ülkemizin dört bir yanından gelen genç arkadaşlarımızla ecdadımızı anacağız. Tarih şuurunu geliştirmek adına buradayız. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yıl içinde Türkiye genelinde bu tür tarih bilincini ve şuurunu yansıtan etkinlikler yapıyoruz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Conkbayırı'nda görüşmek üzere."

        Kocadere Köyü Kamp Alanı'ndan başlayan "57. Alay Vefa Yürüyüşü", yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından Conkbayırı'nda sona erecek.

        Yürüyüşe, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı subay ve astsubay öğrencileri ve gençler katıldı.

        - 57. Alay'ın komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey'in torunu da yürüyüşe katıldı

        57. Alay'ın komutanı Şehit Yarbay Hüseyin Avni Bey'in torunu Hüseyin Avni Tanman da eşi Blanca, kız kardeşi Gülru, çocukları Ela ve Cem Tanman ile Kocadere'ye geldi.

        Tanman, AA muhabirine, yürüyüşte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Yürüyüşe ilk kez katıldığını anlatan Tanman, "Özellikle son 4-5 sene şehit dedemin biyografisi üzerine çok araştırmalar yaptım, kitap yazdık. Kitapta özellikle alay ve kolorduyu inceledim. Ve devamlı onun üzerine okumaktan dolayı detaylara da hakimim. Tabii o detaylarla birlikte burayı yaşamak insana farklı bir his katıyor. Ne mutlu bize ki buradayız. Şehitlerimizin ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

        Tanman, daha sonra ailesi birlikte yürüyüşe katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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