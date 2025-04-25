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        Ayvacık Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde görev yapacaklar seçildi

        Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinde bir yıl süreyle görev yapacak İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarların seçimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 13:53 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:54
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        Ayvacık Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde görev yapacaklar seçildi
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        Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinde bir yıl süreyle görev yapacak İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarların seçimi yapıldı.

        Ayvacık Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, ilçede yapılan yatırım ve çalışmalar sırasında köy muhtarları ve İl Genel Meclis üyeleriyle güzel bir ekip çalışması yapılarak köylerin birçok ihtiyacının giderildiğini söyledi.

        Konuşmanın ardından gerçekleştirilen seçimde encümen üyeliklerine İl Genel Meclis üyeleri Fatih Kocabıyık ve Nizamettin Akça, muhtar üyeliklerine ise Özgür Akkurt ve Umut Güler seçildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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