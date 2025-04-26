Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Yenice'de muhtarlarla buluştu

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Yenice ilçesindeki köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 13:52 Güncelleme: 26.04.2025 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Yenice'de muhtarlarla buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Yenice ilçesindeki köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Toplantıya Milletvekili Gider'in yanı sıra, Yenice Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, DSİ 25. Bölge Müdürü Olcay Çubukcu, Çanakkale Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Çanakkale İl Koordinatörü Ümit Ortan ve AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk katıldı.

        Ayhan Gider, burada yaptığı konuşmada, babasının da muhtar olduğunu ifade ederek, "15 yaşına kadar muhtar çocuğuydum. 23 yaşından beri ilçe tarım müdürlüğü, il tarım müdürlüğü, özel idare genel sekreterliği görevlerinde bulundum. Şimdi de milletvekili olarak karşınızdayım. Yaptığım tüm işlerin tamamı muhtarlarla ilgili. Muhtarların kişisel derdi, talebi olmaz. Muhtarın derdi köyüdür, talebi ise köyün talebidir." dedi.

        İlçelere yaptıkları ziyaretlerde muhtarlardan gelen birçok taleple karşılaştıklarını hatırlatan Gider, şöyle devam etti:

        "Muhtarlarımızdan gelen talepleri ilgili müdürlüklerimize iletiyoruz. Onlar bize dönüyor, biz muhtarlarımıza dönüyoruz. Arada yanlış anlaşılanlar oluyor, tam ifade edilemeyenler oluyor. Dedik 'böyle bir toplantı yapalım, muhtarlarımızın taleplerini, ihtiyaçlarını birebir icracı kurumlarımız dinlesin. Şu an cevap verilebilecek konular varsa cevap verilsin, çalışılması gereken yerler varsa çalışılsın'. Böylelikle hizmette bir bütünlük sağlayalım. Tek amacımız ve derdimiz var, köylerimize daha iyi şekilde hizmet etmek."

        Gider, Yenice'nin üretim potansiyeli anlamında Çanakkale'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

        Yenice'den çok daha büyük ilçelerde bu kadar tarımsal üretim olmadığını kaydeden Ayhan Gider, şunları kaydetti:

        "Yenice, süt üretiminde birinci ilçemiz. Gerek eski tarım müdürü olarak, gerek milletvekili olarak tespitimi söylüyorum. Yenice köylüsü, Yenice çiftçisi kadar yeni üretim sektörlerine hızla adapte olabilen ikinci bir ilçenin Türkiye'de olduğunu sanmıyorum. Çünkü burada tütün bitti, çok hızlı bir şekilde biber üretimi başladı. Biberde problem yaşandı diyelim, çilek üretimi başlıyor. Eminim ki yarın kesme çiçekten tutun da, tarla balıkçılığı bile yapacak olsak en rahat çalışacağımız yer Yenice olur."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Kadın sürücünün önün kesmişti! O maganda gözaltında
        Kadın sürücünün önün kesmişti! O maganda gözaltında
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Diyet listenizden ekmek çıktıysa bu besinleri deneyin
        Diyet listenizden ekmek çıktıysa bu besinleri deneyin
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Papa Francis bugün defnediliyor
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        CANLI | Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
        CANLI | Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
        Belediye, Warhol’un eserini ‘yanlışlıkla’ çöpe attı
        Belediye, Warhol’un eserini ‘yanlışlıkla’ çöpe attı
        Dursun Özbek'ten peş peşe müjdeler!
        Dursun Özbek'ten peş peşe müjdeler!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu saatlere dikkat! Her yerde sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu saatlere dikkat! Her yerde sağanak!
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        2 dakikalık hareketle tüm günü kazanın!
        2 dakikalık hareketle tüm günü kazanın!
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem

        Benzer Haberler

        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi
        Çanakkale Boğazı'ndaki arızalı gemi, römorkör tarafından çekildi
        Çanakkale Boğazı'ndaki arızalı gemi, römorkör tarafından çekildi
        Gelibolu'da balıkçıların kayıkları için yeni rampa yapıldı
        Gelibolu'da balıkçıların kayıkları için yeni rampa yapıldı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu'nda devir teslim töreni yapıldı
        Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu'nda devir teslim töreni yapıldı
        Ayvacık'ta Turizm Çalıştayı düzenlendi
        Ayvacık'ta Turizm Çalıştayı düzenlendi