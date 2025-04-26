AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Yenice'de muhtarlarla buluştu

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Yenice ilçesindeki köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Toplantıya Milletvekili Gider'in yanı sıra, Yenice Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, DSİ 25. Bölge Müdürü Olcay Çubukcu, Çanakkale Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Çanakkale İl Koordinatörü Ümit Ortan ve AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk katıldı.

Ayhan Gider, burada yaptığı konuşmada, babasının da muhtar olduğunu ifade ederek, "15 yaşına kadar muhtar çocuğuydum. 23 yaşından beri ilçe tarım müdürlüğü, il tarım müdürlüğü, özel idare genel sekreterliği görevlerinde bulundum. Şimdi de milletvekili olarak karşınızdayım. Yaptığım tüm işlerin tamamı muhtarlarla ilgili. Muhtarların kişisel derdi, talebi olmaz. Muhtarın derdi köyüdür, talebi ise köyün talebidir." dedi.

İlçelere yaptıkları ziyaretlerde muhtarlardan gelen birçok taleple karşılaştıklarını hatırlatan Gider, şöyle devam etti: