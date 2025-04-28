Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

Yarın gece saatlerine kadar devam etmesi ve yer yer 80 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Kuzey Ege'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi.

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