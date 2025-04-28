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        ÇOMÜ'de "Araştırma Grupları Lansmanı" yapıldı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) Araştırma Dekanlığınca akademisyenlere yönelik "Araştırma Grupları Lansmanı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 19:52 Güncelleme: 28.04.2025 - 19:53
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        ÇOMÜ'de "Araştırma Grupları Lansmanı" yapıldı
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) Araştırma Dekanlığınca akademisyenlere yönelik "Araştırma Grupları Lansmanı" gerçekleştirildi.

        Üniversitenin Araştırma Dekanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Araştırma Dekanlığının yaklaşık 1,5 yıl önce kurulduğunu hatırlattı.

        Erenoğlu, 2024-2028 yılları için üniversitenin stratejik plan değişikliğini çalıştaylar sonucu hayata geçirdiklerini aktararak, ÇOMÜ olarak bu noktada, bilim, teknoloji ve inovasyonda kabiliyetler ve yetkinlikler doğrultusunda çok daha güçlü bir konuma gelmek için yol haritası hazırladıklarını ifade etti.

        Bu yol haritasının en etkin yapı taşlarından birinin çalışma grupları olduğunu anlatan Erenoğlu, şöyle konuştu:

        "Bunu aslında bir yapılanma değil aynı zamanda üniversitemize ortak çalışma kültürünü ve disiplinler arası yetkinliğini kazandırmanın güçlü bir ifadesi olarak görüyoruz. Özellikle gerek ülkemizde gerekse dünya ölçeğinde farklı indekslerde bizden daha iyi yerlerde olan üniversitelere baktığımızda yıllar önce bu ekosistemleri kendileri oluşturmuşlar ya yurt içinden veya yurt dışından mentörlük almışlar ve güçlü ekiplerle yola çıkmışlar. Aramızda olan bir çok hocamızın desteğinden yararlanmak istiyoruz."

        Erenoğlu, AB veya TÜBİTAK'ın yanı sıra Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) konularında farklı disiplinlerin bir araya geleceği projelerin gündemde olduğunu dile getirerek, "Araştırma gruplarından ya da üniversitelerden geniş katılımlı stratejik işbirlikleri ön şart olarak koşuluyor. Araştırma Dekanlığı ile Rektörlük olarak attığımız bu adım yalnızca mevcut projelerimiz için değil aynı zamanda üniversitemizin ulusal ve uluslararası araştırma sahnesindeki görünürlüğünü artırdı." dedi.

        Özel sektör, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, kaymakamlıkların her alanda ÇOMÜ ile proje yapmak istediğini aktaran Erenoğlu, Araştırma Dekanlığının ciddi anlamda kentte ekosistemdeki liderliğinin oturduğunu sözlerine ekledi.

        Araştırma Dekanı Prof. Dr. Sercan Karav da hedeflerinin AR-GE kültürünü üniversiteye yaymak, sürdürülebilir bir araştırma ekosistemi oluşturmak olduğunu söyledi.

        Derecelendirme kuruluşlarına bu yıl itibarıyla verileri sunduklarını ve açıklanmasını beklediklerini aktaran Karav, Araştırma Gruplarının çalışma prensiplerine ilişkin bilgi verdi.

        Toplantıya, fakülte dekanları ve farklı fakültelerden akademisyenler katıldı.

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