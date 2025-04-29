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        Çanakkale'de üniversite öğrencileri "Çocuk Şenliği" düzenledi

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı öğrencileri, Çınarlı İlkokulu'nda "Çocuk Şenliği" gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 16:51 Güncelleme: 29.04.2025 - 16:53
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        Çanakkale'de üniversite öğrencileri "Çocuk Şenliği" düzenledi
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı öğrencileri, Çınarlı İlkokulu'nda “Çocuk Şenliği” gerçekleştirdi.

        Şenlik kapsamında üniversite öğrencileri, ilkokul öğrencileriyle gün boyunca oyunlar oynayarak, yarışma ve sanat etkinlikleri düzenledi.

        Müzik eşliğinde dans eden ve çeşitli yarışmalara katılan minikler, şenliğe ilgi gösterdi.

        Projenin organizasyonunu üstlenen Çanakkale Sosyal Bilimler MYO öğrenciler, etkinliğin amacının çocukların sanatsal becerilerini geliştirmek ve sosyal etkileşimlerini artırmak olduğunu ifade etti.

        Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılmasıyla şenlik sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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