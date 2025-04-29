Çanakkale'de üniversite öğrencileri "Çocuk Şenliği" düzenledi

Projenin organizasyonunu üstlenen Çanakkale Sosyal Bilimler MYO öğrenciler, etkinliğin amacının çocukların sanatsal becerilerini geliştirmek ve sosyal etkileşimlerini artırmak olduğunu ifade etti.

Müzik eşliğinde dans eden ve çeşitli yarışmalara katılan minikler, şenliğe ilgi gösterdi.

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