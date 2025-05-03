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        Çanakkale merkezli tefecilik operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

        Çanakkale merkezli 3 ilde tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 14:46 Güncelleme: 03.05.2025 - 14:46
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        Çanakkale merkezli tefecilik operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
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        Çanakkale merkezli 3 ilde tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.

        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Çanakkale'de 8, Balıkesir'de 2, Tekirdağ'da da 3 olmak üzere 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 2 bin 478 çek ve senet, 68 bin 585 lira para, 30 defter, 12 cep telefonu, 10 çek defteri, 8 bilgisayar, 6 hard disk, 4 çeyrek altın, 20 gram altın ve suçta kullanıldığı değerlendirilen evrak ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 9 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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