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        Çanakkale'de nisan ayındaki uyuşturucu operasyonlarında 94 şüpheli yakalandı

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğünce nisan ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 94 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 09:14 Güncelleme: 05.05.2025 - 09:14
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        Çanakkale'de nisan ayındaki uyuşturucu operasyonlarında 94 şüpheli yakalandı
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        Çanakkale Emniyet Müdürlüğünce nisan ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 94 şüpheli yakalandı.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu kullanan ve satışını yapanlara yönelik çalışmalar sürdürüldü.

        Kentte 1-30 Nisan tarihlerinde yapılan operasyonlarda 94 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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