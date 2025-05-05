Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Çanakkale Boğazı'nda seyir halinde olan ve içinde 5 kişi bulunan teknede, Kepez önlerinde makine arızası meydana geldi.
Akıntının etkisiyle sürüklenen tekne, haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen "KIYEM-1" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenerek Çanakkale Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.
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