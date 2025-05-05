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        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 09:41 Güncelleme: 05.05.2025 - 09:41
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        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
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        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.

        Çanakkale Boğazı'nda seyir halinde olan ve içinde 5 kişi bulunan teknede, Kepez önlerinde makine arızası meydana geldi.

        Akıntının etkisiyle sürüklenen tekne, haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen "KIYEM-1" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenerek Çanakkale Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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