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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider esnaf ziyaretinde bulundu

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Yenice ve Çan ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 14:49 Güncelleme: 06.05.2025 - 14:51
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider esnaf ziyaretinde bulundu
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Yenice ve Çan ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

        Gider, Yenice ilçesine bağlı Kalkım Beldesi’ni ziyaret ederek, Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik ile esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

        Beldede esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Gider, yürütülen projeler hakkında bilgi vererek, vatandaşların ve esnafların taleplerini dinledi.

        Hep esnafın yanında olduklarını belirten Gider, "Biz daima esnafımızın yanında olacağız. Bugün de Kalkımlı esnafımızın istek ve önerilerini dinleyip birlikte keyifli bir sohbet gerçekleştirdik." dedi.

        Ziyaretin ardından Başkan Çelik, Gider’e teşekkürlerini iletti.

        - "Esnafımız samimi insanlardır"

        Çan ilçesinde de bir dizi incelemelerde bulunan Gider, AK Parti Çan İlçe Başkanı Murat Okan ile esnafı ziyaret etti.

        Gider, yeni işletme açan esnafa da "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

        Burada açıklamada bulunan Gider, "Esnafımız samimi insanlardır, esnaf ziyaretlerinde hoş sohbetler olur. Bizleri güler yüzle karşılayıp ağırlayan tüm esnafımıza teşekkür ediyorum. Çanakkale için gece gündüz, uzak yakın demeden çalışmaya, vatandaşlarımızın ve esnafımızın derdiyle dertlenmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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