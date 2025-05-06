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        Çanakkale'de orman yangınlarına karşı eylem planı hazırlandı

        Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce 2025 yılı Orman Yangın Eylem Planı Hazırlıkları Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 15:06 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:07
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        Çanakkale'de orman yangınlarına karşı eylem planı hazırlandı
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        Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce 2025 yılı Orman Yangın Eylem Planı Hazırlıkları Toplantısı gerçekleştirildi.

        Yangın Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantıda, yangın sezonuna yönelik hazırlıklar gözden geçirilerek, yangın eylem planının son şekli verildi. Çanakkale genelindeki tüm ilçe ve sorumluluk bölgelerinde yer alan yangınla mücadele unsurları, birebir ve yerinde incelenerek planlar masaya yatırıldı.

        Müdürlük tarafından sürdürülen "Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllüsü" eğitimleri kapsamında, Çanakkale Belediyesi itfaiye biriminden 36 personel dersleri başarıyla tamamlayıp, gönüllü olmaya hak kazandı.

        Eğitimler kapsamında orman yangınlarıyla ilgili genel bilgiler, mücadele yöntemleri, kullanılan ekipmanlar, kişisel koruyucu donanım ve iş güvenliği konularında teorik ve uygulamalı dersler verilirken, sınavda başarılı olan gönüllülere sertifikaları takdim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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