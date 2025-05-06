Azerbaycanlı şehit aileleri Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezdi

Azerbaycanlı şehit aileleri, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan şehitlik ve anıtları ziyaret etti.

Zafer Şehit Ailelerine Destek İçtima Birliği tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Azerbaycanlı şehit aileleri için Çanakkale'ye gezi programı düzenlendi.

Sabah saatlerinde feribotla yarımadaya gelen aileler, burada Seyit Onbaşı Anıtı ve 57. Alay Şehitliği'ni ziyaret edip Conkbayırı'na geçti.

Ardından Çanakkale Savaşları sırasında 1915'te yapılan muharebelerde şehit olan Azerbaycanlı askerlerin anısına 2023'te inşa edilen "Azerbaycan Anıtı"na giden aileler burada dua etti.

Daha sonra Şehitler Abidesi'ne gelen 30 kişilik grup, burada Çanakkale Savaşları hakkında rehberlerden bilgi aldı.

Zafer Şehit Ailelerine Destek İçtima Birliği Başkanı Sevinç Alizade, AA muhabirine, Çanakkale'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bu ziyarette Azerbaycanlı tüm şehitleri Çanakkale'de anma ve dua etme fırsatı bulduklarını anlatan Alizade, şöyle konuştu:

"Bu ziyarette bize destek veren TİKA başta olmak üzere tüm kurumlara teşekkür ederiz. Türkiye ve Azerbaycan olarak ortak acılarımız ve değerlerimiz var. Bunları sonuna kadar koruyacağız. Topraklarımıza göz diken tüm düşmanlarımıza karşı hep dimdik ayakta olacağız. Biz Çanakkale'de de Karabağ'da da gücümüzü gösterdik. Çanakkale'deki mücadelenin bir benzerini Karabağ'da gösterdik ve mücadelemizi kazandık. Büyük güç birliğiyle Türk devletlerimizin destekleriyle bu zafer kazanıldı. Buradan tüm şehitlerimiz için dualarımızı iletiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği hep vardı, onlara da tekrar minnet duygularımızı iletiyoruz. Allah, bütün şehitlerimize rahmet eylesin."