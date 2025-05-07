ÇOMÜ'de güvenli sürüş ve trafik bilinci eğitimi verildi

Arslan sunumunda, toplumun trafik kuralları konusunda farkındalığının artırmasının, trafikte yaşanan kazaların en aza indirilmesinin, sürüş güvenliğinin artırılmasının ve bilinçli bireylerin yetiştirilmesinin önemine değindi.

Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen eğitime; ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sevil Yıldırım Yüce, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tanju Güdük, Emniyet Müdürlüğü personeli, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) iş birliğinde Trafik Haftası nedeniyle güvenli sürüş ve trafik bilinci eğitimi verildi.

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