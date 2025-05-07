Çanakkale'de çıkan orman yangını söndürüldü

Gökçeada Orman İşletme Şefliğinin ilk müdahale aracının devriye görevini esnasında fark edilen yangına havadan 2 helikopter, karadan ise 3 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 14 orman işçisinin yanı sıra Gökçeada Belediyesi ekipleri müdahale etti.

Gökçeada'da Marmaros mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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