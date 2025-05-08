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        Çanakkale'de Dirençli Şehirler: İklim Değişikliğine Uyum İçin Kentleri Dönüştürmek Konferansı düzenlendi

        Yararlanıcı kurumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yürütücü kuruluşu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olan ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında farkındalık artırma konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 12:24 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:24
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        Çanakkale'de Dirençli Şehirler: İklim Değişikliğine Uyum İçin Kentleri Dönüştürmek Konferansı düzenlendi
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        Yararlanıcı kurumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yürütücü kuruluşu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olan ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında farkındalık artırma konferansı düzenlendi.

        "Dirençli Şehirler: İklim Değişikliğine Uyum İçin Kentleri Dönüştürmek" başlıklı konferansın açılışında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı İklim Değişikliği Uzmanı Dr. Ömer Öztürk, İklim Kanunu ile birlikte belediyelerin, illerin İklim Değişikliği Eylem Planları hazırlaması gerekeceğini, bununla ilgili mevzuat hazırlığı içinde olduklarını söyledi.

        Bazı illerin İklim Değişikliği Eylem Planı'nın olduğunu bunların hepsini belli bir formatta toplamak istediklerini anlatan Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:

        "Bütün projelerimizde temel iki sorunumuz var biri finansman diğeri de veri eksikliği. Finansman olarak bu proje kapsamında 6 milyon 800 bin avroluk bir hibe var. Şu an Türkiye genelinde 29 hibe projesi yürütüyoruz. Bunlardan üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları faydalanabiliyor. Bir başka projemizde de 15 milyon avroya yakın hibe çağrımız oldu. Onun da değerlendirmesi sürüyor. Veri eksikliğini tamamlamak için İklim Değişikliği Platformu'nu kurduk. Bu platformda iklim değişikliğiyle ilgili bütün verileri bir araya toplamaya çalışıyoruz. Buna e-Devlet üzerinden girebiliyorsunuz."

        Türkiye genelinde 20 ilde İklim Değişikliği Farkındalık Eğitimi yaptıklarını, 7 ilde de konferans düzenlediklerini belirten Öztürk, Çanakkale'deki eğitim temalarının kent olduğunu, daha önce sağlık, biyoçeşitlilik ile ilgili konferanslar düzenlediklerini, ilerleyen süreçte turizmle ilgili yapmayı planladıklarını söyledi.

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya da konferansta, çağın en büyük küresel sorunlarından biri olan iklim değişikliği ve iklim değişikliğine uyum ve strateji geliştirme konusunda kentlerin neler yapabileceğinin konuşulacağını, nasıl işbirlikleri gerçekleştirileceği konusunda fikir alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.

        İklim değişikliğinin bilgiyle, farkındalıkla ve işbirliğiyle aşılabilecek küresel bir problem olduğunu, üniversitelerin bu mücadelede kilit bir rol oynadığının son derece farkında olduklarını aktaran Gökkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "İklim değişikliği yalnızca çevresel bir sorun değil aynı zamanda ekonomik, sosyal ve etik bir krizdir ve bu nedenle bu karmaşık sorulara çözüm üretmek farklı disiplinlerin işbirliğini gerektirir. Tam da bu noktada üniversiteler devreye girerler. Çünkü üniversiteler yalnızca bilgi üreten kurumlar değildir aynı zamanda topluma yön veren, geleceği şekillendiren oluşumlardır. Bilim verilerle desteklenen iklim araştırmaları, politikaların ve teknolojilerin temelini oluşturur.

        Bizim üniversitemizde de sürdürülebilir enerji, karbon azaltımı, ekosistem korunması gibi alanlarda kamu, özel sektör, sanayi işbirlikleriyle çok değerli projeler yürütülmekte, hem yerel hem de küresel düzeyde karar alıcılarla birlikte çalışmalar yapılmaktadır. ÇOMÜ olarak akademik yayınlarımız, raporlarımız ve uzman hocalarımızın danışmanlık hizmetleriyle bölgemizde iklim politikalarının şekillenmesinde etkin rol oynamaktayız. Kuşkusuz üniversite olarak bir diğer önemli rolümüz yarının karar vericileri ve toplum liderleri olacak öğrencilerimizin iklim değişikliği ile ilgili farkındalıklarını arttırmak, çevresel bilinçle hareket etmelerini sağlamaktır. Biz de bu konuda ders içeriklerinden kampüs uygulamalarına kadar her alanda sürdürülebilirlik bilincini yerleştirmek adına Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörlüğümüz, Yeşil Dönüşüm Koordinatörlüğümüz ve bu konularda çalışmalar yürüten öğrenci kulüplerimizle, akademik birimlerimizle önemli çalışmalar yürütmekteyiz."

        Prof. Dr. Gökkaya, ÇOMÜ olarak alanında uzman akademisyenlerin, bilgi ve uzmanlıkları ile hem yerel hem küresel düzeyde karar alıcılarla çalışmayı önemsediklerini, iklim krizinin büyük olduğunu bildiklerini ama üniversitelerin potansiyellerinin daha büyük olduğunu her zaman ifade etiklerini sözlerine ekledi.

        Konferansın devamında "İklim Değişikliği ve Kentler: Temel Bağlantılar", "İklim Değişikliği ve Kent İlişkisinde Öne Çıkan Yanlış Uygulamalar", "İklim İçin Yerelden Çözümler: Çanakkale Örneğinde Enerji ve Çevre Projeleri", "Çanakkale'de İklim Değişikliğiyle Mücadelede Sıfır Atık Uygulamaları" başlıklı paneller düzenlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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