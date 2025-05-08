Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Çanakkale YEDAM'ı ziyaret etti

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Çanakkale Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) ziyarette bulundu.

Dinç, Yeşilay Çanakkale Şube Başkanı Nilay Köleoğlu ile Çanakkale YEDAM'ı ziyaret ederek, çalışanlardan merkezin işleyişi hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından AA muhabirine açıklama yapan Dinç, Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak 105 yıldır bağımlılıklarla alakalı büyük bir mücadele verdiklerini belirterek, hiç kimsenin bağımlı olmasını istemediklerini vurguladı.

Dinç, bağımlılığın insanın hayatını her alanda daraltan, geri dönülmez zararlara sebep olan bir problem olduğunun altını çizdi.

"Hiçbir insan bağımlı olmasın" diye Yeşilayın Türkiye çapında 120 şube, 181 üniversite kulübü, 105 spor okulunun bulunduğunu aktaran Dinç, bu birimlerin önleme çalışmaları yürütüldüğünü, sportif ve kültürel faaliyetler gerçekleştirildiğini belirtti.

Bir bağımlıyı hiçbir şekilde kaderine terk etmediklerini dile getiren Dinç, şöyle konuştu:

"Çanakkale'nin merkezinde YEDAM var. Ulaşımı oldukça kolay. 2021 yılından beri Çanakkale'mizde bağımlılığı olan kardeşlerimize yönelik ücretsiz hizmet veren bir yerimiz var. Klinik psikolog ve sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarımız var. Hem psikoterapi üzerinden destek veriyorlar hem de sosyal hizmet faaliyetleriyle, hocalarımız atölye çalışmalarıyla onları bağımlılıktan kurtarmak için ihtiyaç duydukları bilgi ve beceri kazandırma konusunda yardımcı oluyorlar."

- "Hizmetimiz tamamen ücretsiz ve gizlilik esaslı" Mehmet Dinç, kimin etrafında bağımlı bir tanıdığı varsa, beklemeden YEDAM'a yönlendirmesini gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Buradaki hizmetimiz tamamen ücretsiz ve gizlilik esaslı. Hiçbir şekilde kayıtlara geçmiyor. Gönül rahatlığıyla bu hizmetten istifade etmek mümkün. Hiç kimsenin 'Ne yapabilirim?' sorusuyla baş başa kalmasına izin vermeyin. Biz buradayız. Milletimizin emrindeyiz. Bu merkezleri bunun için kurduk. Özellikle merkezde olsun istedik ki tedaviye hiçbir engel olmamış olsun." Bağımlılığın, Türkiye'de ve dünyada büyük bir mesele olduğuna işaret eden Dinç, "Önleme çalışmaları konusunda halkın desteğine ihtiyacımız var. Faaliyetlerimize katılabilirsiniz, gönüllü olabilirsiniz, faaliyetlerimizin duyurulmasına yardımcı olabilirsiniz, sosyal medyadan bizi takip edebilirsiniz." dedi. Dinç, Çanakkale'nin bazı bağımlılıklarda Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu dile getirerek, kentin Türkiye ortalamasının üzerinde olan durumlarını geriye çekmekle alakalı çalışmaları yoğunlaştıracaklarını söyledi.