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        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Çanakkale YEDAM'ı ziyaret etti

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Çanakkale Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 17:44 Güncelleme: 08.05.2025 - 17:44
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        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Çanakkale YEDAM'ı ziyaret etti
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        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Çanakkale Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) ziyarette bulundu.

        Dinç, Yeşilay Çanakkale Şube Başkanı Nilay Köleoğlu ile Çanakkale YEDAM'ı ziyaret ederek, çalışanlardan merkezin işleyişi hakkında bilgi aldı.

        Ziyaretin ardından AA muhabirine açıklama yapan Dinç, Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak 105 yıldır bağımlılıklarla alakalı büyük bir mücadele verdiklerini belirterek, hiç kimsenin bağımlı olmasını istemediklerini vurguladı.

        Dinç, bağımlılığın insanın hayatını her alanda daraltan, geri dönülmez zararlara sebep olan bir problem olduğunun altını çizdi.

        "Hiçbir insan bağımlı olmasın" diye Yeşilayın Türkiye çapında 120 şube, 181 üniversite kulübü, 105 spor okulunun bulunduğunu aktaran Dinç, bu birimlerin önleme çalışmaları yürütüldüğünü, sportif ve kültürel faaliyetler gerçekleştirildiğini belirtti.

        Bir bağımlıyı hiçbir şekilde kaderine terk etmediklerini dile getiren Dinç, şöyle konuştu:

        "Çanakkale'nin merkezinde YEDAM var. Ulaşımı oldukça kolay. 2021 yılından beri Çanakkale'mizde bağımlılığı olan kardeşlerimize yönelik ücretsiz hizmet veren bir yerimiz var. Klinik psikolog ve sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarımız var. Hem psikoterapi üzerinden destek veriyorlar hem de sosyal hizmet faaliyetleriyle, hocalarımız atölye çalışmalarıyla onları bağımlılıktan kurtarmak için ihtiyaç duydukları bilgi ve beceri kazandırma konusunda yardımcı oluyorlar."

        - "Hizmetimiz tamamen ücretsiz ve gizlilik esaslı"

        Mehmet Dinç, kimin etrafında bağımlı bir tanıdığı varsa, beklemeden YEDAM'a yönlendirmesini gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Buradaki hizmetimiz tamamen ücretsiz ve gizlilik esaslı. Hiçbir şekilde kayıtlara geçmiyor. Gönül rahatlığıyla bu hizmetten istifade etmek mümkün. Hiç kimsenin 'Ne yapabilirim?' sorusuyla baş başa kalmasına izin vermeyin. Biz buradayız. Milletimizin emrindeyiz. Bu merkezleri bunun için kurduk. Özellikle merkezde olsun istedik ki tedaviye hiçbir engel olmamış olsun."

        Bağımlılığın, Türkiye'de ve dünyada büyük bir mesele olduğuna işaret eden Dinç, "Önleme çalışmaları konusunda halkın desteğine ihtiyacımız var. Faaliyetlerimize katılabilirsiniz, gönüllü olabilirsiniz, faaliyetlerimizin duyurulmasına yardımcı olabilirsiniz, sosyal medyadan bizi takip edebilirsiniz." dedi.

        Dinç, Çanakkale'nin bazı bağımlılıklarda Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu dile getirerek, kentin Türkiye ortalamasının üzerinde olan durumlarını geriye çekmekle alakalı çalışmaları yoğunlaştıracaklarını söyledi.

        "Elbirliğiyle, geleceğimiz çocuklarımız için bağımsız bir geleceği hep beraber inşa etmiş olalım." diyen Dinç, "Hem biz hem çocuklarımız, güvenli bir toplumda bütün bağımlılıklardan uzak olarak sağlıklı bir yaşamı, yaşamış olsunlar. Bu konu, hepimiz için önemli ama çocuklarımız, gençlerimiz için çok önemli." ifadelerini kullandı.

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Çanakkale YEDAM ziyaretinin ardından Yeşilay Çanakkale Şubesi'nde, İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Mehmet Uğur Yavuz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Ergüven, iş insanı Kamber Koç, mahalle muhtarları ve diğer ilgililerle bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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