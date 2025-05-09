Gelibolu'da yağmur duası yapıldı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde yağmur duası yapıldı.

Evreşe Belediyesi tarafından belediyenin sosyal tesisleri bahçesinde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal, yaptığı açıklamada, çiftçilerin kuraklık nedeniyle sıkıntı yaşadığını belirterek, "Bu nedenle yaptığımız hayrımızda yağmur duası da yaptık. İnşallah rabbim hem hayrımızı, hem de yağmur dualarımızı kabul eder." diye konuştu.

Yağmur duasına siyasi parti temsilcileri, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.