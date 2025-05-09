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        Gelibolu'da yağmur duası yapıldı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde yağmur duası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 16:41 Güncelleme: 09.05.2025 - 16:41
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        Gelibolu'da yağmur duası yapıldı
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        Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde yağmur duası yapıldı.

        Evreşe Belediyesi tarafından belediyenin sosyal tesisleri bahçesinde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal, yaptığı açıklamada, çiftçilerin kuraklık nedeniyle sıkıntı yaşadığını belirterek, "Bu nedenle yaptığımız hayrımızda yağmur duası da yaptık. İnşallah rabbim hem hayrımızı, hem de yağmur dualarımızı kabul eder." diye konuştu.

        Yağmur duasına siyasi parti temsilcileri, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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