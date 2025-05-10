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        Ezine Gıda İhtisas OSB'ye 600 milyon liralık yatırım

        Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Alper Altınok, 600 milyon lira değerindeki atık su arıtma tesis için kredi onay süresinde toplantı gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 11:13 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:17
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        Ezine Gıda İhtisas OSB'ye 600 milyon liralık yatırım
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        Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Alper Altınok, 600 milyon lira değerindeki atık su arıtma tesis için kredi onay süresinde toplantı gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Altınok, yaptığı yazılı açıklamada, OSB'de çevre yatırımları kapsamında önemli bir adım atıldığını belirtti.

        Tesisin kredi onayı öncesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İslam Kalkınma Bankası yetkilileriyle kritik bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Altınok, şunları kaydetti:

        "Bugün Ezine Gıda İhtisas OSB'nin ihtiyacı olan atık su arıtma tesisinin kredisini onaylayacak olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İslam Kalkınma Bankası yetkilileri ile toplantı gerçekleştirdik. Saha gezisi, arıtmanın yapılacağı alan ve yatırımcı ziyaretleri ile devam eden yatırım görüşmelerimiz neticesinde en kısa zamanda atık su arıtma tesisi ihalesinin gerçekleşmesini bekliyoruz. Katılımları ve destekleri için Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve çevre danışmanlık firması sahibi İlhan Bettemir'e çok teşekkür ederiz. Biz Çanakkale için çalışmaya, üretim istihdam ve kalkınma için mücadelemize devam ediyoruz."

        Altınok, OSB'nin çevreye duyarlı altyapı yatırımlarının bölge sanayisine uzun vadede katkı sağlamasının beklendiğini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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