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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobil çarpıştı, 5 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

        Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 13:58 Güncelleme: 10.05.2025 - 13:58
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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobil çarpıştı, 5 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
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        Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

        Çanakkale-Ezine kara yolunda Çanakkale Truva Turizm'e ait 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, 33 ANK 274 plakalı odun yüklü kamyon ve otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        - Valilik, ilk tespitlere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.45 sularında Çanakkale-Ezine kara yolu Anıtyağ mevkisinin ilerisinde otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasının meydana geldiği bildirildi.

        İlk tespitlere göre kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada yaralıların hastanelere sevk edildiği, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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