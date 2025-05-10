GÜNCELLEME - Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobil çarpıştı, 5 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

İlk tespitlere göre kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada yaralıların hastanelere sevk edildiği, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.45 sularında Çanakkale-Ezine kara yolu Anıtyağ mevkisinin ilerisinde otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasının meydana geldiği bildirildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

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