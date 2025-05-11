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        Bozcaada'da 25 yıl aradan sonra hayır düzenlendi

        Bozcaada Geleneksel Hayrı, yaklaşık 25 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 20:15 Güncelleme: 11.05.2025 - 20:18
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        Bozcaada'da 25 yıl aradan sonra hayır düzenlendi
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        Bozcaada Geleneksel Hayrı, yaklaşık 25 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi.

        Adalıların el birliğiyle düzenlediği hayra katılanlar Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. Hayırda bereketli bir yıl için Mevlid-i Şerif okundu.

        Dört farklı noktada dağıtılan hayır pilavları ile sofralar paylaşıldı, çocuklar da kurulan oyun parkurlarında keyifli vakit geçirdi.

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