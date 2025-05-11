Bozcaada'da 25 yıl aradan sonra hayır düzenlendi
Bozcaada Geleneksel Hayrı, yaklaşık 25 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi.
Bozcaada Geleneksel Hayrı, yaklaşık 25 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi.
Adalıların el birliğiyle düzenlediği hayra katılanlar Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. Hayırda bereketli bir yıl için Mevlid-i Şerif okundu.
Dört farklı noktada dağıtılan hayır pilavları ile sofralar paylaşıldı, çocuklar da kurulan oyun parkurlarında keyifli vakit geçirdi.
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