Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'tan Anneler Günü ziyareti
Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Anneler Günü dolayısıyla ilçedeki en yaşlı annelere ziyarette bulundu.
Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Anneler Günü dolayısıyla ilçedeki en yaşlı annelere ziyarette bulundu.
İlçedeki evlerinde yaşamlarını sürdüren Meryem Es, Havva Kartal ve Fatma Arda'yı evlerinde ziyaret eden Soyuak, "Bugün hem annelerimizi sevindirdik, hem de hayır dualarını aldık." dedi.
Annelerin ziyaretten mutluluk duyduğunu belirten Soyuak, "Nazik misafirperverliklerinden ötürü annelerimize çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.