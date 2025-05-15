Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de "Büyük Aile Festivali" düzenlendi

        Çanakkale'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün'ün katılımıyla, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü kapsamında "Büyük Aile Festivali" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 19:01 Güncelleme: 15.05.2025 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de "Büyük Aile Festivali" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün'ün katılımıyla, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü kapsamında "Büyük Aile Festivali" gerçekleştirildi.

        Anadolu Hamidiye Tabyası'nda gerçekleşen festivalde, Bakan Yardımcısı Yenigün ve beraberindekiler, Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) kursiyerlerinin el emeği ürünlerinin sergilendiği alanı ve stantları gezdi.

        Alanda, çocuklar için oyun parkurları kurularak, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı yapıldı.

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri de katılımcılara anı portreleri çizdi.

        Etkinlik kapsamında, Yenice Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Halk Oyunu Ekibi, Barış Kadınları Halk Oyunu Ekibi, Çanakkale Belediyesi Sosyal Yaşam Evleri Halk Oyunu Ekibi ve Troya Ozanları Türk Halk Müziği Korosu sahne aldı.

        Festival, Midas Band isimli müzik grubunun konseriyle devam etti.

        Etkinliğe, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        Lavrov: Zelenskiy acınası bir insan
        Lavrov: Zelenskiy acınası bir insan
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Trump'a BAE'de ilginç karşılama
        Trump'a BAE'de ilginç karşılama
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Simge Sağın'ın acı günü
        Simge Sağın'ın acı günü
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?

        Benzer Haberler

        Bakan Yardımcısı Yenigün: Ailenin güçlenmesini, Türkiye'nin geleceğinin güç...
        Bakan Yardımcısı Yenigün: Ailenin güçlenmesini, Türkiye'nin geleceğinin güç...
        Gelibolu'da su arıtma depolarının temizliği yapıldı
        Gelibolu'da su arıtma depolarının temizliği yapıldı
        Bakan Yardımcısı Yenigün, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden y...
        Bakan Yardımcısı Yenigün, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden y...
        Çanakkale'de vefat eden Kıbrıs gazisinin cenazesi toprağa verildi
        Çanakkale'de vefat eden Kıbrıs gazisinin cenazesi toprağa verildi
        Bakan Yardımcısı Yenigün: Ailenin güçlenmesini, Türkiye'nin geleceğinin güç...
        Bakan Yardımcısı Yenigün: Ailenin güçlenmesini, Türkiye'nin geleceğinin güç...
        Gelibolu'da Dünya Çiftçiler Günü etkinliği yapıldı
        Gelibolu'da Dünya Çiftçiler Günü etkinliği yapıldı