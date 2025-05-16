Bayramiç'te 19 Mayıs koşusu düzenlendi

Bayramiç Kaymakamlığınca düzenlenen koşu, Bayramiç Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle 4 kategoride gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla koşu düzenlendi.

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