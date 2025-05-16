Bayramiç'te 19 Mayıs koşusu düzenlendi
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla koşu düzenlendi.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla koşu düzenlendi.
Bayramiç Kaymakamlığınca düzenlenen koşu, Bayramiç Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle 4 kategoride gerçekleştirildi.
Toplam 2 bin metrelik parkurdaki koşuda dereceye girenlere ödülleri Akbulut Meydanı'nda düzenlenen törenle verildi.
Törene, Kaymakam Emrah Bütün, Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.