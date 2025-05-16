Gelibolu'da "sağlıklı yaşam" için boy ve kilolar ölçülüyor
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında ekipler, vatandaşların boy ve kilo ölçümlerini yapıyor.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında ekipler, vatandaşların boy ve kilo ölçümlerini yapıyor.
İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun bulunduğu alanlarda boy ve kilo ölçümleri yaparak vatandaşları sağlıklı yaşam konusunda bilgilendiriyor.
Elde edilen veriler doğrultusunda vücut kitle endeksi değerleri yüksek çıkanlar, sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerine yönlendiriliyor.
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