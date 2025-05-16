Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Bayramiç'te çay yatağında çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çay yatağında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 15:28 Güncelleme: 16.05.2025 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayramiç'te çay yatağında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çay yatağında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Ağaçköy köyü Ova mevkisindeki Karamenderes Çayı yatağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz ve 1 ilk müdahale aracının yanı sıra Bayramiç Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Ormana sıçramadan kontrol altına alınan yangın sonrası bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Eski eşi Özlem'i otelde katletmişti! Caninin cezası açıklandı!
        Eski eşi Özlem'i otelde katletmişti! Caninin cezası açıklandı!
        Dolmabahçe'de Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı
        Dolmabahçe'de Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı
        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
        Ablasını kaçıran kuzenini sokakta öldürdü!
        Ablasını kaçıran kuzenini sokakta öldürdü!
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Simge'nin gözyaşları
        Simge'nin gözyaşları
        Zeynep'i sokak ortasında başından vurdu!
        Zeynep'i sokak ortasında başından vurdu!
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        7'nci kupaya geri sayım!
        7'nci kupaya geri sayım!
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        "Midem bulandı"
        "Midem bulandı"
        İş insanı Kemal Şahin tutuklandı
        İş insanı Kemal Şahin tutuklandı
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj

        Benzer Haberler

        Ayvacık'ta "Sağlık için hareket et" etkinliği yapıldı
        Ayvacık'ta "Sağlık için hareket et" etkinliği yapıldı
        Ayvacık'ta Yerel Ürünler ve Tohum Takas Şenliği düzenledi
        Ayvacık'ta Yerel Ürünler ve Tohum Takas Şenliği düzenledi
        Gelibolu'da "sağlıklı yaşam" için boy ve kilolar ölçülüyor
        Gelibolu'da "sağlıklı yaşam" için boy ve kilolar ölçülüyor
        Bayramiç'te 19 Mayıs koşusu düzenlendi
        Bayramiç'te 19 Mayıs koşusu düzenlendi
        Otomobiliyle önünü kestiği boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü
        Otomobiliyle önünü kestiği boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü
        Gökçeada'da 2 aileye yönelik 'nitelikli yağma' operasyonunda 9 tutuklama
        Gökçeada'da 2 aileye yönelik 'nitelikli yağma' operasyonunda 9 tutuklama