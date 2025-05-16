Bayramiç'te çay yatağında çıkan yangın söndürüldü

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz ve 1 ilk müdahale aracının yanı sıra Bayramiç Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağaçköy köyü Ova mevkisindeki Karamenderes Çayı yatağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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