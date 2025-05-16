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        Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

        Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından başından silahla vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 12:01 Güncelleme: 16.05.2025 - 12:01
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        Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi
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        Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından başından silahla vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

        Boşanma aşamasında olduğu eşi Uğur Zan (34) tarafından dün İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde başından tabancayla vurularak öldürülen 2 çocuk annesi Zeynep Zan (25) için Arslanca Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törende, Zeynep Zan'ın ailesi taziyeleri kabul etti.

        Cenazeye, Çanakkale Barosu Başkanı Ardahan Dikme, Kent Konseyi Başkanı Halit Kubilay Fırat, belediye meclis üyeleri ve kadın dernekleri temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Zan'ın cenazesi burada kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

        Namazın ardından Zeynep Zan'ın tabutu cami çıkışına kadar kadınlar tarafından taşındı.

        Bu arada emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Uğur Zan çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        - Olay

        Uğur Zan, 17 EE 166 plakalı motosikletle seyir halinde olan boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı, 34 GGZ 686 plakalı kiralık otomobille takip etmiş, İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde tartıştıktan sonra yanındaki tabancayla ateş ettiği Zan'ı öldürmüş, kaçmaya çalıştığı esnada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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