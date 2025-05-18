Lapseki'de Medeniyetler Sergisi açıldı

Hayta, öğrencilerin tarih bilincini geliştirmeyi amaçlayan bu sergide, Anadolu'nun köklü medeniyetlerine ait yaratıcı ve başarılı çalışmalarda bulunanları kutladığını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında tarih bilincini geliştirmek, zengin Anadolu kültürünü tanıtmak, UNESCO tarafından belirlenip koruma altına alınan somut ve soyut kültürel varlıkları tanıtmak amacıyla okullarda uygulanmak üzere "Anadolu Medeniyetlerinin İzleri, Kültürel Zenginliklerimiz" Projesi" hayata geçirildi.

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