FIA Avrupa Baja Kupası'nın 2. ayağı Baja Troia Türkiye sona erdi

FIA Avrupa Baja Kupası'nın 2. ayağı Baja Troia Türkiye'nin kazananı, Birinci Racing Performance Takımı'ndan pilot Yağız Birinci ve copilot Uğur Tepe oldu.

Türkiye'nin offroad branşındaki ilk FIA onaylı organizasyonu olan ve İstanbul Offroad Spor Kulübü (İSOFF) tarafından düzenlenen Baja Troia Türkiye, Kaz Dağları'nın eteklerinden başlayıp Truva Antik Kenti'ne kadar uzanan toplam 637 kilometrelik zorlu parkurda gerçekleştirildi.

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