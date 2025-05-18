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        FIA Avrupa Baja Kupası'nın 2. ayağı Baja Troia Türkiye sona erdi

        Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Cross-Country Baja Kupası'nın 2. ayağı Baja Troia Türkiye sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 22:53 Güncelleme: 18.05.2025 - 22:53
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        FIA Avrupa Baja Kupası'nın 2. ayağı Baja Troia Türkiye sona erdi
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        Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Cross-Country Baja Kupası'nın 2. ayağı Baja Troia Türkiye sona erdi.

        Türkiye'nin offroad branşındaki ilk FIA onaylı organizasyonu olan ve İstanbul Offroad Spor Kulübü (İSOFF) tarafından düzenlenen Baja Troia Türkiye, Kaz Dağları'nın eteklerinden başlayıp Truva Antik Kenti'ne kadar uzanan toplam 637 kilometrelik zorlu parkurda gerçekleştirildi.

        FIA Avrupa Baja Kupası'nın 2. ayağı Baja Troia Türkiye'nin kazananı, Birinci Racing Performance Takımı'ndan pilot Yağız Birinci ve copilot Uğur Tepe oldu.

        Truva Atı önünde Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın katılımıyla düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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