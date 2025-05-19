Çanakkale'de üniversiteli dalgıçlar 19 Mayıs'ı denizin altında kutladı

Denizin altında Türk bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk posteri ve üniversitenin pankartını açan gençler, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdikleri bu dalışı suyun altında da görüntüledi.

Üniversiteli dalgıçlar, Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Su Altı Teknolojileri Programı Öğretim Görevlisi Ogün Gezen liderliğinde, üniversitenin Dardanos Yerleşkesi'nden bindikleri "ÇOMÜ-3" adlı tekneyle kordonboyuna geldi.

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