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        Eceabat'ta lise öğrencilerinden sosyal sorumluluk projesi

        Çanakkale'de Eceabat Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi "Sporla Engelleri Aşıyoruz" sloganıyla sosyal sorumluluk projesi hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 16:43 Güncelleme: 23.05.2025 - 16:46
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        Eceabat'ta lise öğrencilerinden sosyal sorumluluk projesi
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        Çanakkale'de Eceabat Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi "Sporla Engelleri Aşıyoruz" sloganıyla sosyal sorumluluk projesi hazırladı.

        Eceabat Mehmet Akif Ersoy Kapalı Spor Salonu'nda, proje etkinliği kapsamında öğrenciler ile Çanakkale Boğaz Gücü Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü arasında bir basketbol müsabakası düzenlendi.

        Müsabakanın ilk etabında öğrenciler tekerlekli sandalyeler ile engelli sporcularla müsabaka gerçekleştirdi.

        Daha sonra Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, Belediye Başkanı Saim Zileli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıdvan Alınmaz ile AK Parti Eceabat İlçe Başkanı Ufuk Küçük de tekerlekli sandalyelere oturarak, engelli sporcularla maç yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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