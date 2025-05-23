Eceabat'ta lise öğrencilerinden sosyal sorumluluk projesi

Çanakkale'de Eceabat Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi "Sporla Engelleri Aşıyoruz" sloganıyla sosyal sorumluluk projesi hazırladı.

Eceabat Mehmet Akif Ersoy Kapalı Spor Salonu'nda, proje etkinliği kapsamında öğrenciler ile Çanakkale Boğaz Gücü Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü arasında bir basketbol müsabakası düzenlendi.

Müsabakanın ilk etabında öğrenciler tekerlekli sandalyeler ile engelli sporcularla müsabaka gerçekleştirdi.

Daha sonra Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, Belediye Başkanı Saim Zileli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıdvan Alınmaz ile AK Parti Eceabat İlçe Başkanı Ufuk Küçük de tekerlekli sandalyelere oturarak, engelli sporcularla maç yaptı.