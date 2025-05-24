Çanakkale'de çıkan orman yangını söndürüldü
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.
Çarıksız köyü Kayalı Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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