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        Çanakkale'de çıkan orman yangını söndürüldü

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 18:00 Güncelleme: 24.05.2025 - 18:00
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        Çanakkale'de çıkan orman yangını söndürüldü
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        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Çarıksız köyü Kayalı Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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