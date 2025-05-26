Çanakkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Gelibolu istikametinden Keşan yönüne seyir halinde olan F.C.K. idaresindeki 17 SC 076 plakalı araç, kontrolden çıkıp yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma sevk edildi.
Devrilen araçtaki 2 kişi ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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