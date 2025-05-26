Çanakkale'de doğa yürüyüşünde kaybolan müdür yardımcısı aranıyor

Bartu'nun bulunması için jandarma, AFAD, AKUT ekipleri, dalgıçlar ve arama-kurtarma köpeklerinin katılımıyla bölgede arama çalışması başlatıldı.

Küçükkuyu'ya bağlı Adatepebaşı köyü Gürleyik Şelalesi mevkisinde dün doğa yürüyüşüne çıktıktan bir süre sonra Bartu'nun yanlarında olmadığını fark eden grup üyeleri, durumu jandarmaya bildirdi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun bulunması için arama çalışması başlatıldı.

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