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        Çanakkale'de doğa yürüyüşünde kaybolan müdür yardımcısı aranıyor

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 09:40 Güncelleme: 26.05.2025 - 09:40
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        Çanakkale'de doğa yürüyüşünde kaybolan müdür yardımcısı aranıyor
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Küçükkuyu'ya bağlı Adatepebaşı köyü Gürleyik Şelalesi mevkisinde dün doğa yürüyüşüne çıktıktan bir süre sonra Bartu'nun yanlarında olmadığını fark eden grup üyeleri, durumu jandarmaya bildirdi.

        Bartu'nun bulunması için jandarma, AFAD, AKUT ekipleri, dalgıçlar ve arama-kurtarma köpeklerinin katılımıyla bölgede arama çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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