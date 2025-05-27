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        Gelibolu'da yöresel lezzet standı kuruldu

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yöresel lezzetlerden oluşan stant kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:52 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:52
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        Gelibolu'da yöresel lezzet standı kuruldu
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yöresel lezzetlerden oluşan stant kuruldu.

        Gelibolu'da açılan stantta ilçeye ait lezzetlerin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Gelibolu Belediyesi'nin katkıları ile Kadınlar Derneği, Gelibolu Öncü Kadınlar Kooperatifinin öncülüğünde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında lezzetlerin ve kültürel mirasının ön plana çıkarıldığı stantta ilçenin mutfak kültürünün farklı ürünlerinin sunumu yapıldı.

        Galeri
        Galeri

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