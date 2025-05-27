Gelibolu'da yöresel lezzet standı kuruldu

Gelibolu Belediyesi'nin katkıları ile Kadınlar Derneği, Gelibolu Öncü Kadınlar Kooperatifinin öncülüğünde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında lezzetlerin ve kültürel mirasının ön plana çıkarıldığı stantta ilçenin mutfak kültürünün farklı ürünlerinin sunumu yapıldı.

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