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        Gelibolu Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin "El Emeği Göz Nuru Sergileri"nin açılışı yapıldı

        –Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 09:25 Güncelleme: 28.05.2025 - 09:25
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        Gelibolu Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin "El Emeği Göz Nuru Sergileri"nin açılışı yapıldı
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        –Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

        Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen serginin açılışı, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Mehmet Sever ve kursiyerlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Gelibolu Halk Eğitim Merkezi'nin 110 farklı alanda açtığı kurslara katılan yaklaşık 150 kursiyerin el işi, resim, biçki-dikiş, takı tasarımı, seramik ve nakış gibi alanlardaki çalışmaları sergilendi.

        El Sanatları Teknolojisi alanında 10 farklı iş birliğiyle açılan 33 kursta 536 kursiyer, Giyim Üretim Teknolojisi alanında ise 2 iş birliğiyle açılan 20 kursta 362 kursiyer eğitim aldı. Sanat ve Tasarım alanında açılan 2 kursta ise 48 kursiyer, aldıkları eğitimi sanatsal ürünlere dönüştürdü.

        Etkinlik, kursiyerlerin performans sergilediği Türk Halk Müziği korosu konseriyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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