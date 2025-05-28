Gelibolu Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin "El Emeği Göz Nuru Sergileri"nin açılışı yapıldı

El Sanatları Teknolojisi alanında 10 farklı iş birliğiyle açılan 33 kursta 536 kursiyer, Giyim Üretim Teknolojisi alanında ise 2 iş birliğiyle açılan 20 kursta 362 kursiyer eğitim aldı. Sanat ve Tasarım alanında açılan 2 kursta ise 48 kursiyer, aldıkları eğitimi sanatsal ürünlere dönüştürdü.

Gelibolu Halk Eğitim Merkezi'nin 110 farklı alanda açtığı kurslara katılan yaklaşık 150 kursiyerin el işi, resim, biçki-dikiş, takı tasarımı, seramik ve nakış gibi alanlardaki çalışmaları sergilendi.

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