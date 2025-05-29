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        Bozcaada'da kaçak su kullanan otel ve sayacı okunmayan iş yerlerine para cezası kesildi

        Bozcaada Belediyesi, kaçak su kullandığı tespit edilen otel ve sayaçları okunmadığı anlaşılan iş yerlerine para cezası uyguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 11:07 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:07
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        Bozcaada'da kaçak su kullanan otel ve sayacı okunmayan iş yerlerine para cezası kesildi
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        Bozcaada Belediyesi, kaçak su kullandığı tespit edilen otel ve sayaçları okunmadığı anlaşılan iş yerlerine para cezası uyguladı.

        Bozcaada Belediye Encümeni, Belediye Başkanı Yahya Göztepe'nin başkanlığında toplandı.

        Toplantıda, belediye ekiplerince kaçak su kullanımına yönelik başlatılan çalışmalar değerlendirildi.

        Buna göre, belediye mücavir alanı içinde bulunan bir işletmede yapılan detaylı kontrolde, kaçak suyun otelin restoranında, yüzme havuzunda, kaydıraklı aqua parkında, çim alanlarında, tarım arazileri, üzüm bağları ve zeytinliklerinde, konut ve personel lojmanlarında kullanıldığı belirlendi.

        İncelemede işletmeye ait 2 su aboneliğinin bulunduğu, buna bağlı sayaçların kapalı olduğu ve üzerinde tüketim olmadığı, su kuyusuna bağlı sayaçta da 75 metreküplük su tüketiminin yer aldığı rapora eklenirken, sayacın endeksörünün çalışmadığı görüldü.

        İşletmeye 88 milyon 514 bin 602 lira ceza verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

        Ekiplerin yaptığı denetimlerde, su sayacının okunmadığı belirlenen çok sayıda iş yerine de cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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