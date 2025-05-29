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        Gelibolu'da öğrencilerden etik değerleri konu alan tiyatro gösterisi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu öğrencileri etik değerleri konu alan tiyatro gösterisi sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 12:47 Güncelleme: 29.05.2025 - 12:47
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        Gelibolu'da öğrencilerden etik değerleri konu alan tiyatro gösterisi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu öğrencileri etik değerleri konu alan tiyatro gösterisi sundu.

        İlçedeki 100. Yıl Barış Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Orgeneral Eşref Bitlis İlkokul Müdürü Mehmet Biber de bir konuşma yaptı.

        Etik Haftası kapsamında ilkokullar arasında düzenlenen afiş yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Belediye Başkan Vekili Süleyman Burak Batır tarafından verildi.

        Daha sonra okul öğrencilerinin izleyiciler tarafından beğenilen performanslarını sergiledikleri ve etik değerlerin anlatıldığı "Eşref saati ve kantin" adlı oyun sergilendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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