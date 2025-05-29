Çanakkale'de Hasat Öncesi Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmalarını ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Deniz, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Balıkesir Başmüdürü Salih Aksu ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Anıl Çay yaptı.

Toplantıda Marmara ÜPAK sunumu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri ve 2025 hasat dönemi öncesi piyasa beklentileri aktarıldı. Elektronik Ürün Senedi (ELÜS), lisanslı depoculuk ve ürün finansmanı konularında bilgilendirmeler yapılarak üretici ve yatırımcılar için yeni fırsatlar paylaşıldı.

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