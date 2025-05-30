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        Gelibolu'da hasat öncesi pestisit denetim ve eğitimi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çiftçilere hasat öncesi pestisit denetimi ve bilgilendirme eğitimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 10:18 Güncelleme: 30.05.2025 - 10:18
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        Gelibolu'da hasat öncesi pestisit denetim ve eğitimi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çiftçilere hasat öncesi pestisit denetimi ve bilgilendirme eğitimi yapıldı.

        Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Tayfur ve Karainebeyli köylerinde çiftçilere yönelik hasat öncesi pestisit denetimi yapılıp, bilgilendirme eğitimi verildi.

        Eğitimlerde, bitkilerde görülen hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri, bitki koruma ürünlerinin doğru kullanımı, hasat öncesi denetimlerin amacı ve uygulanma süreci hakkında çiftçilere bilgi verildi.

        Üreticilere, pestisit kalıntılarını önlemeye yönelik alınması gereken önlemler konusunda da bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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