Gelibolu'da hasat öncesi pestisit denetim ve eğitimi

Eğitimlerde, bitkilerde görülen hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri, bitki koruma ürünlerinin doğru kullanımı, hasat öncesi denetimlerin amacı ve uygulanma süreci hakkında çiftçilere bilgi verildi.

Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Tayfur ve Karainebeyli köylerinde çiftçilere yönelik hasat öncesi pestisit denetimi yapılıp, bilgilendirme eğitimi verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.