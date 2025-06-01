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        Çanakkale'de cam silerken 2. kattan düşen kadın öldü

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde cam silerken 2. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 23:36 Güncelleme: 01.06.2025 - 23:36
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        Çanakkale'de cam silerken 2. kattan düşen kadın öldü
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde cam silerken 2. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

        Sarmaşıklı mevkisinde bulunan Emek 1 Sitesi'ndeki apartmanın 2. katındaki dairenin camlarını silen Vesile A. (69), dengesini kaybederek zemine düştü.

        Komşularının durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Vesile A. ağır yaralı olarak Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Vesile A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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