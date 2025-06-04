Gelibolu'da kapalı alanlarda tütün denetimleri sürüyor

Kafe ve restoran gibi kapalı alanlarda yapılan denetimlerde, yasağa uymayanlara yasal işlem uygulanırken, kurallara uyan işletmelere teşekkür edildi.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Tütün Denetim Ekibi tarafından yürütülen denetimlerde, kapalı alanlarda tütün ürünlerinin kullanımına yönelik kontrol ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.