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        Çanakkale Valisi Ömer Toraman trafik denetimine katıldı

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen trafik denetimlerine katılarak vatandaşlarla bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 16:27 Güncelleme: 06.06.2025 - 16:40
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        Çanakkale Valisi Ömer Toraman trafik denetimine katıldı
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        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen trafik denetimlerine katılarak vatandaşlarla bayramlaştı.

        Vali Toraman, Çanakkale-İzmir kara yolunda bulunan İl Emniyet Müdürlüğünün trafik uygulama noktasını ziyaret etti.

        Burada Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve emniyet personelince karşılanan Vali Ömer Toraman'a İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutan Vekili Yüzbaşı Derya Kara Eldemir eşlik etti.

        Denetimlerde durdurulan araçlarda sürücüler ve yolcularla sohbet eden Toraman, emniyet kemeri kullanımı ve aşırı hızdan kaçınılması tavsiyelerinde bulundu.

        Vali Ömer Toraman, ziyaret sonrası gazetecilere, arife gününden itibaren sorunsuz bir bayram süreci geçirildiğini söyledi.

        İl genelinde önemli bir trafik kazası bulunmadığını ve bu sürecin kazasız atlatılması temennisinde bulunduklarını anlatan Toraman, şöyle konuştu:

        "Ekiplerimiz de bu yönden çalışmalarını sürdürüyorlar. Vatandaşlarımıza trafik kurallarını hatırlatmak, onların kurallara uymaları için bilgilendirmeler yapıyorlar. Trafikte seyreden arkadaşlarımız da şu anda bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını bizlere ifade ettiler. Bu da memnuniyet verici bir durum. Bizler tüm kolluk kuvvetleri anlamında çalışmalarımızı sürdürüyor. Hem İl Emniyet Müdürlüğümüz hem İl Jandarma Komutanlığımız hem de Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığımız sorumluluk sahalarında görev başındalar."

        Ömer Toraman, kentte toplam 2 bin 100 personelin vazife başında olduğunu, ayrıca polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin 7/24 esasına göre çalıştığını sözlerine ekledi.

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