Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Tunceli'deki trafik kazasında hayatını kaybeden anneanne ve torununun cenazeleri Çanakkale'de defnedildi

        Tunceli'de otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu hastanede yaşamını yitiren anneanne ve torununun cenazeleri, memleketleri Çanakkale'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 14:29 Güncelleme: 09.06.2025 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'deki trafik kazasında hayatını kaybeden anneanne ve torununun cenazeleri Çanakkale'de defnedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tunceli'de otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu hastanede yaşamını yitiren anneanne ve torununun cenazeleri, memleketleri Çanakkale'de toprağa verildi.

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Payamdüzü köyünün Hoşirik mevkisinde önceki gün kontrolden çıkan 17 AHN 009 plakalı otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Karakaş Metin, eşi Orhan Metin, oğlu Tuna Metin (10) ve anneanne Refiye Karakaş yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Çemişgezek Devlet Hastanesine kaldırılan yararlılardan Refiye Karakaş ile 4'üncü sınıf öğrencisi Tuna Metin, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Özge Karakaş Metin'in tedavisinin Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde devam ettiği, Orhan Metin'in ise taburcu olduğu öğrenildi.

        Kazada hayatını kaybeden anneanne ve torunu için memleketleri Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Yeniköy'de cenaze töreni düzenlendi.

        Karakaş ve Metin ailesi, köy camisinde taziyeleri kabul etti.

        Cenazeler, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

        Törene, aile yakınlarının yanı sıra AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ve diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arkadaki araç görüntüledi! Cip bariyerlere çıktı!
        Arkadaki araç görüntüledi! Cip bariyerlere çıktı!
        Megakentte havalimanlarında 400 bin yolcu bekleniyor!
        Megakentte havalimanlarında 400 bin yolcu bekleniyor!
        Kuzenlerin husumeti cinayetle bitti! Bıçaklar çekildi!
        Kuzenlerin husumeti cinayetle bitti! Bıçaklar çekildi!
        ABD'de Arda Güler çılgınlığı!
        ABD'de Arda Güler çılgınlığı!
        Milei, Madrid'de İspanya hükümetine hakaret etti
        Milei, Madrid'de İspanya hükümetine hakaret etti
        15 gün süre verdi
        15 gün süre verdi
        12 ülke vatandaşının ABD'ye seyahati resmen yasaklandı
        12 ülke vatandaşının ABD'ye seyahati resmen yasaklandı
        Muslera yerine 5 aday!
        Muslera yerine 5 aday!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Galatasaray'da Osimhen bilmecesi!
        Galatasaray'da Osimhen bilmecesi!
        Çiğ tavuğu yıkar mısın? Bulaşık süngerin yeni mi?
        Çiğ tavuğu yıkar mısın? Bulaşık süngerin yeni mi?
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Hayvanları için ot biçiyordu görmedi... Isırdı ve öldürdü!
        Hayvanları için ot biçiyordu görmedi... Isırdı ve öldürdü!
        "Bağış" dedi ama... Gassal rüşvetten tutuklandı!
        "Bağış" dedi ama... Gassal rüşvetten tutuklandı!
        Patmos modası
        Patmos modası
        Uzak Doğu kökenli ve istilacı... 56. tür olarak kayıtlara geçti!
        Uzak Doğu kökenli ve istilacı... 56. tür olarak kayıtlara geçti!
        Türkiye'den İsrail'e Madleen tepkisi
        Türkiye'den İsrail'e Madleen tepkisi
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Zirvede neler konuşuldu?
        Zirvede neler konuşuldu?
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti

        Benzer Haberler

        Kazada ölen anneanne ile torunu, Çanakkale'de toprağa verildi
        Kazada ölen anneanne ile torunu, Çanakkale'de toprağa verildi
        Çanakkale'de yaz döneminde bazı bölgelerde inşaat yasakları uygulanacak
        Çanakkale'de yaz döneminde bazı bölgelerde inşaat yasakları uygulanacak
        Çanakkale açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Yunanistan'daki 5.2 büyüklüğündeki deprem Gökçeada'da hissedildi
        Yunanistan'daki 5.2 büyüklüğündeki deprem Gökçeada'da hissedildi
        Zincirleme kazada yaralanan Asel, 3 gün sonra hayatını kaybetti
        Zincirleme kazada yaralanan Asel, 3 gün sonra hayatını kaybetti
        Çanakkale Valisi Ömer Toraman trafik denetimine katıldı
        Çanakkale Valisi Ömer Toraman trafik denetimine katıldı