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        Gelibolu'da metruk ev yangını

        –Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Hançerli Çeşme Sokak'ta bulunan metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 16:05 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:05
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        Gelibolu'da metruk ev yangını
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        –Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Hançerli Çeşme Sokak’ta bulunan metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

        Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde kullanılmayan ve içi çöp dolu olduğu belirtilen binadan dumanların yükselmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sevk edilen Gelibolu Belediyesi’ne ait iki itfaiye aracı yangına müdahale etti.

        Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak çevredeki yapılara sıçramasını önledi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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